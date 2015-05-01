صحيفة تكشف أسباب تأجيل زيارة كارتر لغزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الجمعة، عن الأسباب التي دفعت الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى تأجيل زيارته لأجل غير مسمى إلى قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن كارتر حبذ الالتقاء بقيادات من السلطات الفلسطينية قبل التوجه لغزة بهدف البحث في إمكانية إيجاد حلول تهدف لدفع المصالحة إلى الأمام قبل أن يطرح مبادرته على حركة حماس التي فضلت أيضا معرفة رد السلطة عليها.

وبينت المصادر لصحيفة القدس المحلية، أن حركة حماس رحبت بزيارة كارتر لغزة لتفعيل ملف المصالحة، مشيرةً إلى أن مبادرة كارتر لا تتعلق بأي اتصالات للتهدئة في غزة بين « إسرائيل » وحماس.

ولفتت إلى أن كارتر أرسل وفدا أمنيا وبعضا من مساعديه لغزة قبل أيام من موعد زيارته لترتيبها، مبينةً أن مساعديه قدموا لحماس فكرة عن المقترحات التي سيحملها الرئيس الأميركي الأسبق إلا أن الحركة فضلت ان تستمع أولا إلى رأي السلطة الفلسطينية وخاصةً الرئيس محمود عباس فيها وأكدت أنها مستعدة للتجاوب مع أي مقترح يضمن إعادة تفعيل المصالحة.

وبحسب المصادر، فإن كارتر شهد حالة من عدم التجاوب مع مقترحاته وأن كل طرف يلقي اللوم على الآخر ما شكل حالة من الإحباط وشعور بالفشل قبل بدء المهمة رسميا.