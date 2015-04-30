السقا يوضح ارتفاع سعر الموز وزراعة البنجر في غزة!

أكد مدير عام التسويق في وزراعة الزراعة بغزة تحسين السقا، أن ارتفاع سعر فاكهة الموز في الأسواق الغزية ليس ناجم عن الضرائب بل بسبب موجات البرد القارص التي ضربت الأراضي الفلسطينية قبل أسابيع.

وقال السقا في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية » مساء الخميس: « إن وزارة الزراعة تستورد الموز من الأراضي المحتلة »إسرائيل« وأن ارتفاع سعره كان لقلة إنتاج الموز من مصدره ».

وأوضح أن السبب في قلة الإنتاج ناجم عن موجات البرد التي أصابت نبتة الموز خلال الأسابيع الماضية والتي أدت إلى تجمّد الماء المخزّن داخل النبتة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى موت النبتة.

ومن الجدير ذكره أن الموز نبات استوائي معمّر, يزرع في جميع فصول السنة، ولا يتحمّل الموز الدراجات المنخفضة والعالية من الحرارة.

فعند بلوغ درجات الحرارة الأربعين وما فوق تحترق أوراق الموز وتموت النبتة، أما إذا انخفضت الحرارة إلى ما دون العشر درجات, يتجمّد الماء المخزّن داخل النبتة وتصبح أوراقها سوداء اللون ثم تموت.

وينموا الموز في المناطق الاستوائية حيث يكون الطقس رطبا والأمطار غزيرة أما في المناطق المعتدلة يحتاج إلى الري المتواصل, أو أمطار غزيرة.



وفيما يتعلق بأسعار الخضروات في الأسواق الغزية أكد أن الأسعار منخفضة فالطماطم والخيار والبطاطس وكافة الأنواع أسعارها منخفضة فهناك بعض المحاصيل وصل سعر الـ7كيلو لـ10شيقل وأخرى 8كيلو بـ10شيقل ومنها الطماطم.

ولفت إلى أن سعر البطيخ 3كيلو بـ10شيقل وهذا الارتفاع بسبب بداية موسم الإنتاج كغيره من الفواكه الجديدة في الأسواق، مبيناً أن تلك الأسعار ستنخفض كثيراً وسيصل سعر الـ8كيلو من البطيخ بـ10شيقل وذلك خلال الفترة القادمة من الإنتاج.

وعن الضرائب أكد السقا أن الوزارة قامت بتوحيد الضرائب على كل المحاصيل الزراعية بحيث بلغت الضريبة على كل صنف ما قيمته 100شيقل على الطن.

وبين السقا أن الوزارة كانت تفرض ضريبة على بعض المحاصيل تقدر بـ100شيقل وعلى محاصيل أخرى بـ50شيقل في الطن الواحد مشدداً أن الضريبة ليست هي من ترفع الأسعار ولكن لأسباب تتعلق ببداية الإنتاج وأسباب أخرى تتعلق بالنبتة.

وكان المجلس التشريعي قد أقر قانون « ضريبة التكافل » قبل أشهر ووفقاً للنائب احمد أبو حلبية فإن تعريف القانون هو مبلغ نسبي يُفرض على السلع (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي« وفقاً لقوله.

بنجر

وفي ذات السياق كشف السقا بأن وزارة الزراعة تقوم بعملية تجربة لزراعة البنجر في قطاع غزة لاستخراج السكر منه.

وأشار، إلى أن التجربة تجري حالياً في محطة التجارب الخاصة بالوزارة في مخيم الشاطئ بمساحة لا تذكر، قائلاً: »إنها تجربة فقط لأن نجاح زراعة البنجر لاستخلاص السكر يحتاج إلى مساحة واسعة جداً ونحن في غزة نفتقدها".

ولفت السقا إلى أن الناس في غزة لا يحبون سكر البنجر بقدر ما يستخلصون منه اللون في تزين مأكولاتهم.

يشار إلى أن البنجر أو الشمندر أو الشوندر أو الباربة هو نوع نباتي جذري درني يتبع القبيلة السرمقاوية (أو الرمرامية) من الفصيلة القطيفية.

يقسم البنجر لنوعين أولهما بنجر السكر، والثاني يستخدم كمسلوق أو في المخللات، النبات ثنائي الحول ويكون أحياناً معمراً، أما اللون الأحمر في البنجر فناتج عن في المعدة وتسهل عملية الهضم.



































