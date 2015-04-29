الفيفا يعاقب الريال وأتلتيكو بمنعهما من التعاقدات

فجرت وسائل الإعلام الإسبانية نبأ من العيار الثقيل قبل لحظات بإحتمال معاقبة فريق ريال مدريد بطل اوروبا وجاره اتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدم إجراء صفقات بسبب وجود مخالفات في سوق الإنتقالات لاعبين القاصرين.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة « كادينا سير » فإن ريال مدريد واتلتيكو مدريد لن يتمكنا من إجراء صفقات خلال الفترتين المقبلتين من سوق الإنتقالات، وذلك لانتهاكهما للقواعد ولوائح سوق انتقالات اللاعبين القاصرين.

وحسب نفس المصدر فإن اتلتيكو مدريد سيتوصل ببيان رسمي من الإتحاد الدولي لكرة القدم في الساعات المقبلة بشان قرار الإيقاف بعدم إجراء الصفقات.

ومن جانبه، فقد اكد نفس المصدر ان ريال مدريد كان على علم بإحتمال معاقبته من طرف الفيفا، ولذلك تحرك في الاشهر الاخيرة بتعاقده مع لاعبين امثال ماركو أسنسيو، ودانيلو، ولوكاس سيلفا أو اوديغارد.

وتشير إذاعة « كادينا سير » ان رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يحاول إغلاق صفقة حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا في اسرع وقت ممكن قبل صدور العقوبة رسميا.

ولن يتمكن فريقي العاصمة الإسبانية من إجراء صفقات خلال الفترتين المقبلتين لسوق الإنتقالات (صيف 2015 و شتاء 2016)، وكان برشلونة قد عوقب العام الماضي بعد ان قام بمخالفات في سوق الإنتقالات للقاصرين.