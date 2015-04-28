خبراء سعوديون : هناك نقص في متخصصي « الجريمة الإلكترونية »

حذّر خبراء شاركوا في مؤتمر في السعودية، الثلاثاء، من نقص خطير في المتخصصين المدربين على مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإلكتروني في العالم.



وقال مارك غودوين من جامعة فيرجينيا التقنية في الولايات المتحدة إن « بعض التقارير تبين أن لدينا أقل من ألف شخص أكفاء فعليا، في حين أننا بحاجة إلى أكثر من 30 ألفا لمعالجة المشكلة ».



وتابع غودوين، وهو نائب مدير مشروع جامعي يهدف إلى معالجة هذا النقص، بأن « ما نشهده هو تجسس إلكتروني وتخريب إلكتروني، ما يؤكد حاجتنا إلى أشخاص أكفاء لمواجهة هذا التهديد ».



من جهته، قال المدير العام للمركز الوطني للأمن الإلكتروني في السعودية، صالح إبراهيم المطيري: « نحن بحاجة إلى وضع إطار وطني لتحسين الإمكانيات ».



وأضاف في « الندوة الوطنية لأنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني » برعاية جامعة الملك سعود ووزارة الداخلية، أن « الموارد البشرية هي العامل الأهم والتكنولوجيا من بعدها ».



بدوره، قال مدير تقنية المعلومات في شركة « أرامكو » السعودية، عبد الرحمن المعيقل: « نحن بحاجة لبناء الإمكانيات، وهذه من أبرز التحديات التي نواجهها في المملكة والعالم ».



ويأتي ذلك بعدما استهدف هجوم معلوماتي واسع النطاق قناة « تي في 5 موند » الفرنسية، وتبناه تنظيم الدولة.



وفي العام 2012، تعرّضت شركة « أرامكو » إلى هجوم إلكتروني.