فتح تهاجم حماس على خلفية قرار وقف العمل مؤقتاً بنتائج انتخابات نقابة المحامين

اعتبرت حركة فتح أن قرار محكمة حماس العليا في غزة بتعليق العمل بنتائج انتخابات نقابة المحاميين، التي جرت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في السادس من الشهر الجاري، والتي فازت بها حركة فتح هو قرار باطل وغير شرعي.

وقال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، إن هذا القرار يعتبر اعتداء على ارادة المحاميين الفلسطينيين، وهو قرار سياسي يؤكد ان حماس لا تؤمن بالديمقراطية، أو أنها تعترف بالديمقراطية اذا ما كانت هي الفائزة بالانتخابات، مضيفا ان هذا الاجراء.

وكانت محكمة قررت العدل العليا في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقف العمل بنتائج انتخابات المحامين التي جرت مؤخرا، وفازت في جميع مقاعدها حركة فتح.

المحكمة: نتائج الإنتخابات لم تلغى

وأوضح رئيس مجلس المحكمة العليا عبد الرؤوف الحلبي في تصريح صحفي، أن المحكمة لم تلغي نتائج الانتخابات، ولكنها قررت وقف العمل بها لحين الفصل في طعن أحد المحامين من أعضاء الهيئة العمومية بنتائج الانتخابات.

ولفت إلى أنه قرار مؤقت قابل للإلغاء في المستقبل، موضحا أن المدة التي قد يستغرقها هذا القرار مرتبطة بمدى سرعة تقديم البيانات والأدلة من قبل النقابة.

بين أن مفاد الطعن الذي تقدم به المحامي، بأن اجتماع الهيئة العمومية لم تتخذ فيه الإجراءات الصحيحة، والتي على إثرها أجريت الانتخابات.