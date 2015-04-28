الحكومة: 'قانون التكافل' يعطل المصالحة وحماس عرقلت الزيارة الاخيرة

استنكر مجلس الوزراء، قيام كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي بإقرار 'قانون التكافل الاجتماعي' الذي يقضي بفرض الضرائب على كل الأصناف التي وصفت بالثانوية.

اعتبر مجلس الوزراء القرار تعميقاً للانقسام وتعطيلاً لمسيرة المصالحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، ونظام المجلس التشريعي؛ على حد وصفه.

وأكد المجلس لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عدم مشروعية إصدار التشريعات الانفصالية في غزة، وأن القوانين تصدر عن رئيس دولة فلسطين.

وأدان قيام حركة حماس بمنع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، واصفا قيام حركة حماس بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، بأنه يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام؛ على حد إدعاء المجلس.