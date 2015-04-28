رئيس المحكمة العليا: مصلحتنا عودة الموظفين والقضاة المستنكفين

قال المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، نحن أصحاب مصلحة في عودة الموظفين والقضاة المستنكفين لعملهم، لأننا نطمح بأن يكون لدينا تخصصات في العمل ولسد النقص الحاد الذي يعاني منه سلك القضاء من الموارد البشرية مع إمكانية استيعابهم لتحسين العمل وزيادة جودته« .

جاء ذلك خلال استقباله لوفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »UNDP« ضم كلاً من بيير شاربنتير خبير الدمج المؤسساتي لقطاع العدالة وإبراهيم أبو شمالة نائب مدير البرنامج وبحضور رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار أشرف فارس ورئيس وحدة التدريب والتطوير المستشار أشرف نصرالله.

وأوضح الحلبي بأن القضاء يمثل حصن حصين للمواطن ويوفر الأمن والأمان له من خلال ضبط المشاكل التي قد تنشأ بين الأفراد، وكذلك بين الحكومة والأفراد فهو يمثل ضمانة للمواطن بحفظ حقوقه. مستكملاً » في كثير من القضايا ناصرنا الفرد على الحكومة وأصدرنا قرارات كثيرة لمصلحته ضد تغول الحكومة عليهم"

وأكد الحلبي على أن القضاء ليس حكومة بل سلطة قضائية حيادية تعمل لمصلحة المواطن ولا يوجد قاضي حزبي حسب القانون. مشيراً إلى وجود تعاون بينهم وبين وزير العدل لأنه يسعى لتوفير الاحتياجات اللوجستية للمحاكم.

من جهته قال السيد بيير شاربنتير بأنه يسعى من خلال مقابلة جميع أركان العدالة في فلسطين للخروج برؤية فنية وقانونية متكاملة للضغط على صناع القرار بخصوص دمج القضاء في فلسطين .