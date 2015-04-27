تركيا : مناقصات إسرائيل الاستيطانية الجديدة بالقدس« مخالفة للقانون الدولي »

قالت وزارة الخارجية التركية، بحسب بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إن نشر الحكومة الإسرائيلية لمناقصات لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة، في مدينة القدس الشرقية، « أمر يتنافى مع القانون الدولي ».



وأوضح البيان أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذا الأمر »، مضيفًا: « ولا شك أن استمرار الممارسات غير المشروعة التي تضر بأرضية الحل القائم على أساس دولتين - فلسطينية وإسرائيلية- يعمق لدى المجتمع الدولي الشكوك المتعلقة بمدى مصداقية إسرائيل بخصوص عملية السلام ».



وفي وقت سابق قالت حركة « السلام الآن » اليسارية الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية نشرت اليوم الاثنين، مناقصات لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة، في مدينة القدس الشرقية.



وذكرت « السلام الآن »، المختصة بمتابعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم، أن المناقصات تشمل بناء 36 وحدة في مستوطنة « النبي يعقوب »، و41 وحدة في مستوطنة « بسغات زئيف، وكلتاهما شمالي القدس.



ورأت الحركة أن القرار الجديد قد يكون مؤشرًا على سياسة الحكومة الجديدة التي يعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو على تشكيلها.



وقالت الحركة إنه »بدلًا من تغيير المسار، وإظهار استعداد إسرائيل للسلام، فإن نتنياهو يواصل طريقه في محاولة منع فرص السلام« .



ويعد نشر المناقصات هي الخطوة الأخيرة التي تسبق الشروع في أعمال البناء، وعادة لا تنشر الحكومة الإسرائيلية تفاصيل كاملة عن القرارات التي تصدرها لجان حكومية أو تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس الغربية، بشأن بناء وحدات استيطانية.



ويستند الفلسطينيون والمؤسسات الدولية في معلوماتهم حول المشاريع الاستيطانية على حركة »السلام الآن"، ويقول مسؤولون فلسطينيون إن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية أحبطت نجاح المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية لتطبيق حل الدولتين.