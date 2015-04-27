مجددًا .. الأوقاف تنفي صرف 150 شيكل لموظفي غزة

نفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية ما أشيع مؤخرًا في وسائل الإعلام حول اتفاق أبرمته الإدارة العامة للزكاة التابعة للأوقاف مع مؤسسة تيكا التركية يقضي بتقديم مساعدة مالية بقيمة (150) شيكل لموظفي غزة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل ضمن رؤية وسياسة واضحة تعتمد على الشفافية في تقديم وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للزكاة تقوم دومًا بنشر ما تقدمه من مساعدات أو منح مالية للأسر الفقيرة فقط من خلال الجهة الرسمية في الوزارة « المكتب الإعلامي للأوقاف », موضحةً أنه لم يصدر إطلاقاً أي تصريح منها بهذا الشأن.

وبينت الوزارة أن علاقتها بكافة المؤسسات والجهات الخيرية تعتمد على الوضوح خاصة في تنفيذ المشاريع الخيرية, لافتة إلى أن أي مشروع تستعد الزكاة لتنفيذه أو تشرع به يقوم المكتب الإعلامي للأوقاف بتغطيته بشكل كامل ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة, مشددة على أن ما تقوم به الأوقاف يعتمد على المصداقية.

كما طالبت مرارًا وتكرارًا وسائل الإعلام بضرورة استلام المعلومة من المصدر الرسمي وتوخي الدقة في نقلها, خاصة في ظل أزمة الرواتب التي يعيشها موظفي غزة, مشيرة إلى أن مثل هذه الإخبار تستفز مشاعر الموظفين.