الطقس: توالي ارتفاع الحرارة حتى مساء الأربعاء

يكون الجو، اليوم الاثنين، حاراً نسبيا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية ان يبقى الجو غدا الثلاثاء، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ يوم الاربعاء، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً الى حار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.