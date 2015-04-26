فقدان الاتصال بـ 250 إسرائيلي في نيبال

قالت صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية إنه تم فقد الاتصال بـ 250 إسرائيلي في نيبال بعيد الزلزال الكارثي الذي أصاب البلاد ظهر السبت.



وأوضحت الصحيفة نقلاً عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 250إسرائيلي قُطع التواصل معهم بعيد الزلزال الذي أوقع قتلى فاق الألف شخصًا.



وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوعز إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وقادة الجيش بإيفاد قوة عسكرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث عن الإسرائيليين المفقودين.



وضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر السبت نيبال وأجزاء كبيرة من الهند وبنغلادش متسببًا في انهيار العديد من المباني بما في ذلك مواقع سياحية ومعابد.



وذكرت وكالات أنباء مختلفة أن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في نيبال التي تعد مركز الزلزال، حيث أشارت إلى سقوط عشرات الجرحى.



ونقلت شبكة تلفزيون نيودلهي (ان دي تي في) عن وزير الاعلام النيبالي منيندرا ريجال القول إن « هناك أضرارا كبيرة في جميع أنحاء البلاد وخاصة العاصمة (كاتماندو) حيث نقل العديد من الأشخاص الى المستشفيات لتلقي العلاج »