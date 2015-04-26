البحرية والعميد يستعيدان نغمة الإنتصارات في الممتازة

استعاد خدمات الشاطئ نغمة الانتصارات، بعد فوزه الثمين على خدمات خانيونس بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الأحد على ملعب اليرموك بغزة، ضمن ختام منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري جوال الممتاز.

ويدين « البحرية » بفوزه لهدفي اللاعب محمد السدودي في الدقيقتين (60،44)، وقلص النتيجة لـ« خدمات خانيونس » اللاعب محمود فحجان في الدقيقة (70) من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع خدمات الشاطئ رصيده الى 23 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد خدمات خانيونس عند 21 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف شباب رفح.

ادار المباراة تحكيميا نادر الحجار للساحة، وساعده حسام الحرازين ومحمود الصواف ، وسامح القصاص رابعا.

خدمات البريج – غزة الرياضي (1-3)

وقلب غزة الرياضي تأخره إلى فوز كبير على خدمات البريج بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب الدرة بالوسطى.

تقدم « خدمات البريج » عن طريق اللاعب رامي الطريفي في الدقيقة (15) من ركلة جزاء، ليرد عليه « العميد » بثلاثية سجلها اللاعب محمد صالح في الدقيقة (29) وسليمان العبيد هدفين في الدقيقتين (89،66).

بهذا الفوز رفع الرياضي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس ، وتجمد رصيد البريج عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

أدار المباراة تحكيميا عماد مرجان للساحة, وساعده على الخطوط محمد الغول وعدنان حنيدق, ومحمود أبو مصطفى رابعا.