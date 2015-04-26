تدهور خطير على صحة أسيرين في نفحة ونقل أحدهما إلى سوروكا

أفادت مصادر خاصة لإذاعة الأسرى عصر اليوم الأحد، أن تدهور خطير طرأ على صحة الأسير عمر سامي محمد عبد ربه بسبب معاناته من وجود نقطة دم على الدماغ منذ عام 2007.

وقد تعرض الأسير عبد ربه للضرب من قبل إدارة مصلحة سجن نفحة في العام 2007 ،وإثر ذلك يعانى الأسير من إغماء يصل إلى مرتين أسبوعيا ،إضافة إلى تشنج فجائي وضيق في التنفس إلى جانب افرازات من الفم وتقيوء ، كما تم اكتشاف مرض السكري في جسده .يشار إلى أن الأسير عبد ربه من بلدة قوصين قضاء نابلس يقضى حكما بالسجن 17 عاما.

وفي ذات السياق أفادت المصادر لإذاعتنا أن سلطات الاحتلال نقلت ليلة أمس الأسير ابراهيم حربى الفيرانى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ يعانى من ألام في الظهر والتهابات في أمعائه ،إضافة إلى ضيق في التنفس.

والأسير الفيرانى من مدينة رفح جنوب قطاع غزة اعتقل بتاريخ 16/7/2013 ويقضى حكما بالسجن 13 عاما وثمانية أشهر.