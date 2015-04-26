هكذا تحمي نفسك من « فيسبوك »

أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي تُؤثر بشكلٍ سلبي على حياة مستخدميها وأوقاتهم، فهي أقرب إلى مضيعة للوقت في كثيرٍ من الأحيان، وخاصةً شبكة فيس بوك الأكثر شعبية من بين بقية الشبكات.

ولكن هناك بعض الطرق التي تُساعد المستخدم في تجنب دخول فيس بوك بشكل كبير يومياً، وإحدى الطرق الجديدة هي إضافة « TIMEWASTE TIMER » والتي تعتمد على طريقة تكاد تُكلف مستخدمها مبالغ مالية في حال استخدام فيس بوك، بحيث يقوم المستخدم بإيداع مبلغ 20 دولاراً لدى مطوري الإضافة، وبمجرد استخدم فيس بوك لأكثر من ساعة في اليوم الواحد يتم خصم دولار في ذلك اليوم من رصيد المستخدم.

في حال انتهى رصيد المستخدم ولم يتمكن من منع نفسه من استخدام فيس بوك، يمكنه إما دفع 20 دولاراً أخرى أو ترك الإضافة ومتابعة إضاعة وقته على فيس بوك، مع العلم أن الإضافة متوفّرة لمتصفح جوجل كروم، والمبلغ الذي يذهب من رصيد المستخدم يتم استخدامه في مساعدة الآخرين في الابتعاد عن إضاعة الوقت على الإنترنت.