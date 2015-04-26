الاحتلال يعيد فتح المعابر مع قطاع غزة

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتح معابر قطاع غزة بعد إغلاق دام 4 أيام بحجة الأعياد اليهودية.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح، انه سيتم إدخال 660 شاحنة عبر كرم أبو سالم ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات والمواصلات. مشيرا إلى أنه سيتم ضخ كميات من المحروقات.

ولفت إلى أنه سيسمح بإدخال 89 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع دولية.

وذكر فتوح أن الاحتلال سيسمح بإدخال 150 شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق الخاصة بالمشاريع القطرية.