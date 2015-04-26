الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاربعاء، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-11 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود4-5 درجات مئوية، ويكون الجو صافيا بوجه عام، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.