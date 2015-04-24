بركات يحدد معايير اختيار لاعبي المنتخب الوطني

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عبدالناصر بركات أن تمثيل « الفدائي » مرتبط بعدة جوانب منها الجانب الوطني والفني والبدني والتكتيكي.

وشدد بركات على ضرورة إدراك اللاعبين لكافة الجوانب التكتيكية والمسؤولية الوطنية والجوانب الطبية والنفسية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيتعامل بحزم مع أي سلوك يسيء للمنتخب سواء داخل أو خارج الملعب.

ومن المقرر أن ينخرط لاعبو الفدائي في معسكر داخلي ينطلق في (5) مايو المقبل، على أن يستأنف المعسكر خارجيا بالتنسيق مع دائرة المنتخبات الوطنية سيتم الاعلان عنه لاحقاً.

من جانبه، قال جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة، أم الانضمام لصفوف المنتخب الوطني شرف لن يناله إلا من يثبت جدارته باستحقاقه من خلال انتمائه وسلوكه ومهاراته وطموحه الرامي الى تحقيق الانجاز واسعاد كل أبناء الشعب الفلسطيني".

وشدد الرجوب خلال اجتماع خاص جمع الجهاز الفني والإداري بعدد من اللاعبين المحليين، أن آلية اختيار اللاعبين من صلاحيات الجهاز الفني فقط دون أي تدخل خارجي، وستكون مرتبطة بملاحظات فنية وبدنية وسلوكية.