أكثر من 1080 قتيلا خلال شهر باليمن والسعودية تشن هجمات جديدة

تخطت حصيلة الضحايا من القتال الدائر في اليمن ألف قتيل، بينهم حوالي 50 طفلاً، منذ نهاية آذار/مارس الماضي، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في حصيلة نشرتها في جنيف الخميس.

وقالت المنظمة ان أعمال العنف في اليمن أدت إلى مقتل 1080 شخصا، بينهم 48 طفلا و28 امرأة، وإصابة 4352 في أعمال العنف بين 19 آذار/مارس و20 نيسان/ابريل.

وفي حصيلة سابقة كانت المنظمة أعلنت مقتل 944 شخصا وإصابة 3487 حتى 17 نيسان/ابريل.

وأشارت منظمة الصحة العالمية مرارا إلى أنها تستقي الإحصاءات من الدوائر الصحية في اليمن، لكن الارقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير لأن أشخاصا عدة لا يصلون إلى المستشفيات. ولا تفرق المنظمة بين المدنيين والمقاتلين.

وبحسب المناطق، فإن صنعاء سجلت أعلى عدد من القتلى بمجموع 209 أشخاص، بينهم 21 طفلا وخمس نساء. كما جرح 936 شخصا من ضمنهم 84 طفلا و44 امرأة.

وفي عدن، كبرى مدن الجنوب، قتل 191 شخصا بينهم طفلان، وجرح 1237 شخصاً.

وهذه الحصيلة نشرت بعد قيام طائرات التحالف الذي تقوده السعودية بغارات جديدة الخميس، رغم طلب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بوقف كامل للغارات كشرط لبدء محادثات برعاية الأمم المتحدة.

ويأتي استمرار الغارات والمواجهات بالرغم من إعلان التحالف العربي ليل الثلاثاء انتهاء عملية « عاصفة الحزم » والانتقال إلى مرحلة ذات طابع سياسي تحت عنوان « إعادة الأمل ».

وشنت السعودية منذ 26 آذار/مارس على رأس تحالف عربي ضربات جوية لوقف تقدم المتمردين الحوثيين في اليمن وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطةـ بعدما اجبر على مغادرة البلاد الشهر الماضي.