« الأولى 18 » .. 8 فرق تتصارع على خطف إحدى بطاقتي التأهل للممتازة

مع بقاء خمس جولات، تشتعل منافسات دوري الدرجة الأولى على خطف إحدى بطاقتي التأهل للممتازة، فتمتلك 8 فرق من أصل 12 فريقا ينافس في بطولة الدوري حظوظًا مختلفة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، حيث لا يفصل بينها سوى (7) نقاط فقط.

ويتصدر شباب جباليا جدول المسابقة برصيد (32نقطة) ، ويحتل المركز الثاني بيت لاهيا برصيد (30 نقطة)، أما باقي الفرق فتتوزع بالترتيب التالي: خدمات المغازي(29 نقطة) والأهلي وخدمات جباليا (28نقطة) والاستقلال (27نقطة) والقادسية (26نقطة) وأخير الزيتون (25نقطة).

ويعد المتصدر شباب جباليا الأقرب لخطف بطاقة التأهل الأولى، فيما يبدو الصراع على خطف الورقة التأهيلية الثانية مشتعلا بين باقي الفرق المنافسة.

وعلى صعيد الهبوط ، تبدو أندية الوسطى (جمعية الصلاح وأهلي النصيرات) اللذان يشتركا في المركزين الأخيران برصيد (12 نقطة) الأقرب للهبوط ، ويعتبر الجلاء العاشر في نفس الدائرة حيث يبتعد عنهما بنقطة وحيدة، ويبقى بيت حانون الأهلي في مأمن برصيد (17 نقطة) في المركز التاسع.

لقاءات الجولة ..

وتنطلق منافسات الأسبوع الثامن عشر بلقاء بيت لاهيا وخدمات جباليا على ملعب بيت، ولقاء خدمات المغازي وأهلي النصيرات على ملاعب النصيرات.

وتتواصل المباريات يوم السبت بلقاء القادسية والزيتون على ملعب رفح البلدي، ولقاء جمعية الصلاح والأهلي على ملعب النصيرات.

وتختتم منافسات الأسبوع الثامن عشر بلقاء شباب جباليا والجلاء على ملعب بيت لاهيا، ولقاء بيت حانون الأهلي والاستقلال على ملعب بيت حانون البلدي.





