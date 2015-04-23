الجهاد تنعى أحد مبعدي مرج الزهور من نابلس

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخ المجاهد زهدي نديم شكري طبيلة (43 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، الذي توفي صياح اليوم الخميس، في مستشفى الجامعة، متأثرًا بجلطة أصيب بها منذ شهر.

ويعد المجاهد طبيلة من الرعيل الأول للحركة في مدينة نابلس، وهو من مبعديها إلى مرج الزهور، إضافةً لتعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات على خلفية نشاطاته في صفوف الجهاد الإسلامي.

وتقدمت الحركة بأحر تعازيها ومواساتها من ذوي الفقيد المجاهد طبيلة، راجيةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.