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تطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

فتح تبارك لحماس فوزها بانتخابات « بيرزيت »

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:38 - 23 ابريل 2015
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كتلة حماس الطلابية بجامعة بيرزيت، فازت أمس بانتخابات الجامعة، وهو الفوز الأول لحماس على هذا الطريق منذ الانقسام الحاصل عام 2007.

باركت حركة فتح، لحماس فوز كتلتها الطلابية في انتخابات جامعة « بيرزيت » بالضفة الغربية، مطالبة إياها بـ« تكريس الديمقراطية عبر قبولها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ».

وقالت فتح في بيان صادر عنها من قطاع غزة، تلقت وكالة « فلسطين اليوم » نسخة عنها، اليوم الخميس: « نبارك لحركة حماس فوز كتلتها الطلابية (الوفاء) في انتخابات جامعة بيرزيت (غير حكومية)، ونبارك لكافة الكتل الطلابية على النتائج التي حققتها ».

ودعت حركة فتح، في بيانها حماس إلى « العمل على تكريس الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وأن تقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وألا تقتصر الانتخابات على مجالس طلبة الجامعات ».

كما دعتها لـ« أن تتقبل الديمقراطية في كل مكان، وأن تسعى لتكريسها في الضفة وغزة ».

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