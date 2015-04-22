موهبة اخرى يتفوق ريال مدريد في خطفها من برشلونة

يشهد هذا الموسم صراع كبير بين ريال مدريد وبرشلونة في خطف ابرز المواهب الصاعدة، وآخر حالة كانت لفيديريكو فالفيردي لاعب بينارول الاوروجواياني وأحد ابرز المواهب في بلاد السيليستي، الاخير يبدو اقرب للتوقيع مع ريال مدريد وهو الذي كان متابع من اندية ارسنال وخصوصا برشلونة.

صحيفة « سبورت » ذكرت ان كشافة النادي الكتالوني تابعوا عن كثب اللاعب في العديد من المناسبات، بيب بوادا المسؤول الاول في برشلونة عن إكتشاف المواهب بجانب ميكي روبرت سافروا للاوروجواي وشاهدوا مباريات لفالفيردي والملقب ب « فيدي »، تقارير كشافة البلوجرانا كانت كلها ممتازة عن اللاعب الشاب (16 عاماً) و أوصوا بالتعاقد معه.

ولكن على غرار صفقات النرويجي مارتن اوديجارد و موهبة مايوركا ماركو اسينسيو، إدارة برشلونة كانت مرة اخرى بطيئة في ساعة حسم الصفقة، ومرة اخرى ريال مدريد تفوق واصبح على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع لاعب خط الوسط.

ومنذ الصراع الذي كان بين قطبي الكرة الإسبانية للظفر بخدمات نيمار دا سيلفا، تفوق ريال مدريد في كل الصفقات التي كان في صراع فيها مع غريمه التقليدي، فقد كان كل من اوديجارد واسينسيو متابعين من طرف الإدارة الرياضية السابقة تحت قيادة اندوني زوبيزاريتا، ونفس الحال مع ظهير ايمن بورتو دانيلو، الاخير كان مرشح لخلافة الفيس ولكن ريال مدريد تمكن من التعاقد معه مقابل 30 مليون يورو.

وتوجد متابعة كبيرة من ناحية كشافة النادي الكتالوني إذ انهم يسافرون كثيرا لمراقبة المواهب، ولكن الخلل الاكبر يكمن في إتخاذ القرارات، وهو ما يجعل الفرق الاخرى تتفوق على برشلونة في خطف المواهب.

ويتميز فيديريكو فالفيريدي بقدرات هائلة كلاعب خط وسط، حيث يمتاز بالسرعة وفنيات بالإضافة إلى قوة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، موهبته اثارت إنتباه ارسنال إذ قام النادي اللندني بدعوة اللاعب وعائلته لزيارة مرافق النادي خلال بداية العام الجديد.

ويتبث ريال مدريد مرة اخرى حرصه الكبير على تعزيز صفوفه بابرز المواهب، ويسعى النادي الملكي لتعزيز الفريق الثاني (كاستيا) وذلك من اجل الصعود لدوري الدرجة الثانية وفي نفس الوقت تكوين اللاعبين من طرف مدرب الفريق زين الدين زيدان قبل ان يتم تصعيدهم للفريق الاول.