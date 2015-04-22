ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

المقاومة تخترق موقعا لتجنيد العملاء وتحصل على قوائم المسجلين

  • فلسطين اليوم - المجد الامني
  • 15:17 - 22 ابريل 2015
ارشيف ارشيف
مشاركة

كشف مصدر أمني مطلع عن تمكن الوحدات الالكترونية التابعة لأجهزة أمن المقاومة من اختراق موقع إلكتروني تابع للمخابرات الصهيونية يهدف لتجنيد عملاء جدد من قطاع غزة.

وأشار المصدر في تصريح مقتضب لموقع « المجد الأمني » إلى أن الموقع الصهيوني يحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة ويعرض عليهم مبالغ مالية.

وأكد المصدر أن الخبراء التقنيين في المقاومة تمكنوا من اختراق سيرفرات الموقع وحصلوا على قوائم بأسماء المسجلين فيه ومعلومات تخصهم أدلوا بها عبر الموقع.

ولفت إلى أن الموقع المذكور ينشر عبر إعلانات ممولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إعلانات بهدف الوصول لأكبر عدد من الغزيين ليتم اسقاطهم في وحل العمالة.

وتنشر الإعلانات على موقع الفيس بوك بعدد من المسميات أبرزها: (أنت زهقان من العيشة في غزة، أو مهتم بكسب الأرباح، هل لديك معلومات استخبارية؟).. وغيرها المسميات الأخرى.

وحذر المصدر من التعاطي مع مثل هذه المواقع والاعلانات التي يروج لها العدو الصهيوني مؤكداً أن أجهزة أمن المقاومة تتابع الأساليب الاستخبارية للعدو التي يستهدف بها قطاع غزة.

متعلقات