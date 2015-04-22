المقاومة تخترق موقعا لتجنيد العملاء وتحصل على قوائم المسجلين

كشف مصدر أمني مطلع عن تمكن الوحدات الالكترونية التابعة لأجهزة أمن المقاومة من اختراق موقع إلكتروني تابع للمخابرات الصهيونية يهدف لتجنيد عملاء جدد من قطاع غزة.

وأشار المصدر في تصريح مقتضب لموقع « المجد الأمني » إلى أن الموقع الصهيوني يحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة ويعرض عليهم مبالغ مالية.

وأكد المصدر أن الخبراء التقنيين في المقاومة تمكنوا من اختراق سيرفرات الموقع وحصلوا على قوائم بأسماء المسجلين فيه ومعلومات تخصهم أدلوا بها عبر الموقع.

ولفت إلى أن الموقع المذكور ينشر عبر إعلانات ممولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إعلانات بهدف الوصول لأكبر عدد من الغزيين ليتم اسقاطهم في وحل العمالة.

وتنشر الإعلانات على موقع الفيس بوك بعدد من المسميات أبرزها: (أنت زهقان من العيشة في غزة، أو مهتم بكسب الأرباح، هل لديك معلومات استخبارية؟).. وغيرها المسميات الأخرى.

وحذر المصدر من التعاطي مع مثل هذه المواقع والاعلانات التي يروج لها العدو الصهيوني مؤكداً أن أجهزة أمن المقاومة تتابع الأساليب الاستخبارية للعدو التي يستهدف بها قطاع غزة.