انطلاق انتخابات مجلس طلبة بيرزيت صباح اليوم

تنطلق صباح الأربعاء انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت شمال رام الله، وسط منافسة حادة بين الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس والشبيبة الفتحاوية التابعة لحركة فتح.

وتُفتح صناديق الاقتراع الساعة الثامنة والنصف صباحا أمام (9 آلاف) طالب يحق لهم الانتخاب من أصل (11 ألف) وتغلق الساعة الرابعة عصرا.

ويتنافس على مقاعد المجلس البالغة (51 مقعدا) أربع كتل طلابية هي الكتلة الإسلامية، والشبيبة الطلابية، والقطب الطلابي الديمقراطي التابع للجبهة الشعبية، وتحالف بير زيت الطلابي الذي يضم كتل صغيرة.

وكانت مناظرة انتخابية انطلقت أمس بين الكتل المتنافسة وبرز الاحتدام الحاد بين الكتلة الإسلامية والشبيبة في المجالات الخدماتية للطلبة والتوجهات السياسية.

وأظهرت نتائج انتخابات طلبة جامعة بوليتيكنك في الخليل أمس تعادل الكتلة والشبيبة بواقع (15مقعدا) لكل كتلة.