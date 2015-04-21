برشلونة يحضر عرضاً رسمياً لضم نجم إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أريدو باريدا المدير الرياضي لنادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، تواجد في مدرجات ملعب « جوزيبي مياتز » الأحد الماضي، من أجل متابعة الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش خلال ديربي ميلان الذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

ونشرت صحيفة « سبورت » الكتالونية خبراً تؤكد من خلاله تواجد باريدا شاهد مباراة إنتر ميلان وإيه سي ميلان من أجل متابعة نجم خط وسط النيراتزوي كوفاسيتش صاحب الـ21 عاماً.

وذكر المصدر ذاته أن باريدا مصر على جلب كوفاسيتش إلى ملعب « كامب نو »، حيث أوصى إدارة النادي الكتالوني بالتعاقد معه.

وحول إمكانيات اللاعب قال باريدا: « إنه لاعب مثير للاهتمام وذو مستقبل كبير ».

ومن المتوقع أن يرسل نادي برشلونة عرضاً رسمياً خلال الأيام المقبلة من أجل التعاقد مع الموهبة الكرواتية، وقد يشمل ذلك العرض إدخال الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز أو الدولي الكاميروني اليكسندر سونج اللذان يعجبان المدرب روبيرتو مانشيني.