« الأحرار » تدعو لتكثيف الجهود للضغط على الحكومة لحل قضية الموظفين

دعا الناطق باسم حركة الأحرار الفلسطينية م. ياسر خلف الفصائل الفلسطينية جمعاء لتكثيف الجهود وتوحيدها للضغط على حكومة الحمد الله لحل أزمة وقضية الموظفين ودمجهم في الهياكل الإدارية وتحقيق مطالبهم المشروعة, وكذلك تعزيز صمود المواطن الفلسطيني بالشروع في حل كافة أزمات شعبنا الكهرباء والبطالة والفقر وإعادة الإعمار وغيرها.

وأكد خلف خلال لقاء على فضائية الميادين على أن غزة ليست بحاجة لزيارات شكلية أو بروتوكولية لتمرير هدف غير متفق عليه كما الزيارة الأخيرة, وإنما هي بحاجة لحلول عملية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشاطئ لإنهاء الأزمات التي تعصف بشعبنا الفلسطيني وخاصة الموظفين.

ودعا خلف حكومة الحمد الله للتوقف عن التلاعب بمشاعر الموظفين وسياسة التمييز والفئوية التي تمارسها بحق موظفي حكومة غزة السابقة, وشدد على أن المدخل الصحيح لتجاوز كافة العقبات هي إنهاء أزمة الموظفين لأن إتمام هذا الملف سيشكل طريق سليم لحل كافة الملفات والمهام التي كلفت بها حكومة الحمد الله في اتفاق الشاطئ.