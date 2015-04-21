سلطات الاحتلال تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 41 أسيراً

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال إداري بحق (41) أسيراً بينهم (26) أسيراً من محافظة الخليل التي تعتبر الأعلى بين المحافظات في نسبة الاعتقال الإداري.

وتراوحت المدد الصادرة بحقهم حسب بيان صحفي لنادي الأسير، من شهرين إلى ستة أشهر، وأن من بينهم (12) أسيراً يحكمون بالإداري للمرة الأولى والباقي تم تمديدهم للمرة الثانية والثالثة ومنهم من مر على اعتقاله الإداري عدة سنوات.

والأسرى هم:-

محمود محمد فسفوس من الخليل 4 شهور

عبد الله فهمي شعبان من جنين 4 شهور

أمير عدلي شماس من الخليل 4 شهور

نور شاهر دودين من الخليل 4 شهور

باجس محمود سويطي من الخليل 4 شهور

رائد عبد العفو العملة من الخليل 6 شهور

مراد يوسف شقيقات من جنين 4 شهور

مصطفى عيسى بريجيه من بيت لحم 6 شهور

محمد راجح الهبل من طوباس 4 شهور

أحمد سليمان القيق من الخليل 3 شهور

حسن عيسى شحادة من ابو ديس 4 شهور

طارق زياد حامد من رام الله 4 شهور

صهيب أحمد جيدان من رام الله 4 شهور

أيمن حسن زعاقيق من الخليل 6 شهور

نور محمود جفال من ابو ديس 4 شهور

نضال صلاح البوم من نابلس 6 شهور

محمد سلامة ابو راس من الخليل 6 شهور

سعيد علي العصافرة من الخليل 5 شهور

سفيان زكي الوهادين من الخليل 4 شهور

فوزي إبراهيم تلاحمة من الخليل 6 شهور

عيسى يونس عواودة من الخليل 4 شهور

بشار عبد العليم دعنا من الخليل 6 شهور

أنس راتب دويك من الخليل 6 شهور

إسماعيل عيسى صليبي من الخليل 6 شهور

علاء فهمي زعاقيق من الخليل 6 شهور

عبد القادر محمد شراونة من الخليل 4 شهور

نضال محمد جابر من قلقيلية 6 شهور

منذر محمد ابو عطوان من الخليل 4 شهور

فراس إسماعيل مسالمة من الخليل 4 شهور

عبدلله جهاد بني عودة من نابلس 4 شهور

أرقم خالد أحمرو من الخليل 3 شهور

محمد فوزي الخطيب من الخليل 4 شهور

عماد محمد إسماعيل من رام الله 4 شهور

شاهر عبد المعطي ابو غليون من الخليل 4 شهور

أحمد عطا هريمي من بيت لحم 4 شهور

مصطفى كامل شاور من الخليل شهرين

محمود إسماعيل عياش من رام الله 4 شهور

أسعد هشام إمام من الخليل 4 شهور

رائد حميدان شرباتي من الخليل 4 شهور

محمد خليل ابو غالية من القدس 5 شهور

تامر مصباح قواسمة من الخليل 6 شهور