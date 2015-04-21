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شهاب: نرفض تجزئة الحلول في قضية رواتب الموظفين ونطالب بحلول جذرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:47 - 21 ابريل 2015
داود شهاب داود شهاب
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أكد داود شهاب الناطق باسم الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء , على الوقوف الكامل مع آلاف الموظفين المحرومين من حقوقهم على مدار عام أو ما يزيد , مشدداً على انه ليس مع تيار سياسي معين, رافضاً تجزئة الحلول في حل قضية صرف رواتب الموظفين سواء كانوا مستنكفين او على رأس عملهم.

وقال شهاب, خلال وقفة لنقابة الموظفين في كلمة الفصائل , لابد من إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل « ولا نقبل المساس بأي مواطن وقوته وفرض مزيد من الأعباء الحياتية عليه ».

واشار شهاب الى ان مطالب الموظفين مطالب شرعية وعادلة ولا يجوز التعامل معها بالقطعة مشددا انها جزء اصيل من اتفاق المصالحة وقال:"أي تميز وانكار لهم يتعارض مع مشروع الوحدة.

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