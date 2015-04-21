توغل « إسرائيلي » محدود شرق خانيونس ومتطرفون يقتحمون قبر يوسف

توغلت آليات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء, بشكل محدود ولعدة ساعات من بوابة كوسوفيم في أراضي المواطنين شرق خانيونس.

وأفاد مراسنا ان أربعة جرافات توغلت , في المنطقة الحدودية تحت غطاء كثيف من طائرات الاستطلاع ووسط إطلاق قنابل دخانية .

ويشار الى ان قوات الاحتلال تتوغل بشكل يومي , في المناطق الحدودية في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، « قبر يوسف » في مدينة نابلس، بحماية قوة كبيرة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي فرض اغلاقا تاما على الاحياء الشرقية من المدينة ومخيم بلاطة المجاور.

وقال شهود عيان ان « المستوطنين وصلوا الى »قبر يوسف« بواسطة حافلات تحرسها قوات الاحتلال، وشرعوا بإقامة طقوسهم واحتفالاتهم الدينية ».

واشتبك الشبان الفلسطينيين وقوة الحماية الإسرائيلية في محيط المكان، حيث رشق الشبان القوة الإسرائيلية بالحجارة، فيما اطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ما أدى لإصابة شاب بعيار مطاطي في رجله، واصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق