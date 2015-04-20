مصادر خاصة: منع بطرق مختلفة لموظفي السلطة من التسجيل في وزارات غزة

علمت مصادر خاصة لوكالة « فلسطين اليوم الإخبارية » , اليوم الاثنين,أن عدد من موظفي السلطة , والذين توقفوا عن عملهم, منذ ثمانية أعوام , منعوا من التسجيل في وزاراتهم وفقا لقرار مجلس الوزارء بضرورة التوجه للتسجيل في ال20 من ابريل كلٌ حسب وزارته .

وذكرت المصادر الخاصة لمراسلنا، أن تبرير عدد من الموظفين المتواجدين في الوزارات للقادمين للتسجيل, أن التسجيل سيكون وفق اتصال سيصلهم لاحقاً , أو أن التسجيل ليس اليوم.

في حين برر آخرين أن التسجيل سيكون في مكان واحد , في حين بقى عدد آخر من الموظفين في حيرة من أمرهم , خاصة أنهم أبلغوهم « من الذي قال لكم التوجه للوزارات للتسجيل » .

في حين امتنع عدد آخر من الموظفين من التوجه للتسجيل خشية على أنفسهم , او عدم وجود جهة معينة يتوجهون لها , وفضلوا أن يرسلوا أشخاص لرؤية الموقف على الأرض, دون أن يعرضوا أنفسهم للاحتكاك والمشاكل.

وُشار إلى أن تصرف عدد من الوزارت يضع الحكومة في حرج كبير في عدم قدرتها على تنفيذ قراراتها لايجاد حلول لجميع الموظفين .

وكان مجلس الوزراء قد صادق على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.