نفتالي بينت: لن نفرج عن أسرى فلسطينيين قتلوا « إسرائيليين »

قال وزير الاقتصاد بحكومة الاحتلال، نفتالي بينت بمناسبة مرور عام على قتل الاسرائيلية شيلي دادون: « لقد اوفيت بعهدي لوالدي شيلي، فقد اعتقلنا منفذ العملية ولن يفرج عنه طوال عمره ».

و وفقاً لبينت، فإن مقتل شيلي يعتبر نقطة تحول تقول بأن « اسرائيل » استوعبت بانه لن نفرج عن المزيد من الاسرى الفلسطينيين، و قد نجحنا بتمرير قانون عدم العفو من قبل رئيس الدولة للاسرى الفلسطينيين وبذلك لا يحظى الاسرى الفلسطينيين بالعفو للإفراج عنهم بل سيبقون في احاكم المؤبد لكي يبقوا في السجون الاسرائيلية"، كما قال.

وقد تم اتهام حسين خليفة من عبلين بقتل الاسرائيلية.

وتأتي تصريحات بينت بعدم الافراج عن اسرى فلسطينيين على ما يبدو لما يلوح في الافق عن نشر وسائل الاعلام الاسرائيلية اخبار كثيرة خلال شهرين حول الجندي شاؤول ارون واحتمال بقاءه على قيد الحياة.

كما قالت والدته بانها ندمت لانها فتحت بيت عزاء لابنها دون وجود دليل قاطع بانه قتل خلال تفجير المجنزرتين في حي الشجاعية الصيف الماضي.