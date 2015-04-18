الأسيرة الجربوني تدخل عامها الـ 14 بالسجون

قالت إذاعة صوت الأسرى، إن الأسيرة لينا الجربوني من الداخل، تدخل اليوم السبت، عامها الرابع عشر في سجون الاحتلال، في حين يدخل 6 أسرى آخرون أعواما جديدة من بينهم أسير محكوم بالمؤبد مدى الحياة.

وأفادت إذاعة صوت الأسرى، بأن عميدة الأسيرات الفلسطينيات الجربوني التي تبلغ من العمر (41 عاما)، من بلدة عرابة البطوف، قد أمضت 13 عاما في السجون الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنها محكومة بالسجن 17 عاما بتهمة تقديم مساعدات للفصائل لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

كما يدخل الأسير محمد خالد سليمان عنبتاوي (32 عاما) من داخل الخط الأخضر المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، عامه الثاني عشر بعد أن أمضى 11 عاما في السجون، في حين يدخل الأسير علاء عاطف يوسف موسى (34 عاما) والذي اعتقل مع عنبتاوي عامه الثاني عشر حيث حكم بالسجن 16 عاما.