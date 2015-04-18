تركيا: الجزيرة القطرية تشتري “ديجي تورك” بـ 1.2 مليار دولار

ذكرت صحيفة « ستار » التركية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مجموعة « Bein Media Group » القطرية اشترت شركة « ديجي تورك » (Digitürk) التي تعَد من أكبر الشركات الإعلامية في تركيا.وقالت الصحيفة في خبر على صدر صفحاتها إن حجم الصفقة يبلغ 1.2 مليار دولار، وأن اللقاءات التي أجريت منذ فترة طويلة توقفت في.

ذكرت صحيفة « ستار » التركية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مجموعة « Bein Media Group » القطرية اشترت شركة « ديجي تورك » (Digitürk) التي تعَد من أكبر الشركات الإعلامية في تركيا.

وقالت الصحيفة في خبر على صدر صفحاتها إن حجم الصفقة يبلغ 1.2 مليار دولار، وأن اللقاءات التي أجريت منذ فترة طويلة توقفت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحسب الصحيفة تم الاتفاق خلال اللقاءات استؤنفت مع مجموعة « Bein Media Group » القطرية صاحبة مؤسسة الجزيرة إحدى كبريات الشركات الإعلامية في العالم. ومن المقرر أن يتم التوقيع على العقود في الأيام المقبلة.

وأفادت الصحيفة بأن 53 في المئة من شركة « ديجي تورك » يملكها صندوق « Providence » الأمريكي و47 في المئة صاحبها السابق محمد أمين كارا محمد وهي موجودة في صندوق تأمين ودائع المدخرات. وأوضحت أن الشركة الأمريكية هي التي أجرت لقاءات البيع وأن التوقيعات ستتم في صندوق التأمين وهو الجهة الموافقة على البيع. كما أوضحت أن الاتفاقية تمت على جميع أسهم « ديجي تورك ».

وتقوم كل من « Bein Media Group » وقناة « Bein Sports » الموجدتان داخل مؤسسة الجزيرة في قطر بممارسة أنشطتها في أوروبا وآسيا وأمريكا. كما أن عدد مشتركي « ديجي تورك » يصل إلى 3.3 مليون مشترك.

وتحصل « ديجي تورك » على النصيب الأكبر من إجمالي إيرادات خدمات منصة الأقمار الاصطناعية الموجودة في تركيا. وبعدما وضعت الشركة حصصها في صندوق التأمين قدمت مجموعة « دوغان » القابضة التركية عرضا غير ملزم بقيمة 742 مليون دولار لـ 53 في المئة حصة شركة « ديجي تورك ». التي تملك حق بث مباريات دوري كرة القدم التركي حتى موسم 2016-2017