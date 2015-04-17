والدة « شاؤول » نادمة لإجراء بيت عزاءٍ لابنها

قالت والدة الجندي الإسرائيلي أرون شاؤول إنها نادمة جداً، على إجرائها بيتَ عزاءٍ لابنها، وأنها واثقة جداً بأنّ ابنها ما زال على قيدِ الحياة.



وحسب صحفية معاريف العبرية، فقد شدّدت والدة شاؤول أنها لن تشارك في ذكرى جنود « إسرائيل » القتلى في الحروب.



وأعلنت كتائب القسام عبر لسانِ الناطق باسمها « أبو عبيدة » في العشرين من يوليو من العام الماضي أن شاؤول آرون أسير لدى كتائب القسام، وذكرت رقمه العسكري الخاص به.



وأكدت أن الجميع مارس التضليل والخداع ضدّها، وأنّهم ادّعوا أن أرون قُتل في غزة بلا دليلٍ.



وتلقى الشعب الفلسطيني، لاسيّما أهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية، خبر أسر آرون، بفرحة بالغة، آملين بصفقة تبادل أسرى جديدة على غرار « وفاء الأحرار » قبل 4 سنواتٍ.