‫مشاركة الأصدقاء أفضل حافز للأطفال لممارسة الرياضة

توصلت دراسة حديثة أجرتها الجمعية ‫الأميركية للقلب إلى أن مشاركة الأصدقاء تعد أفضل حافز للأطفال لممارسة ‫الرياضة مقارنة بتشجيع الآباء ومشاركتهم لهم.

‫وقام الباحثون خلال هذه الدراسة بجمع بيانات 104 أطفال متوسط ‫أعمارهم 12.5 سنة وتقييمهم الشخصي لفوائد ممارسة الرياضة والمعوقات التي ‫تمنعهم من الأنشطة الحركية.

‫وأسفرت الاستبانة عن 10 فوائد و15 عائقا لممارسة الأنشطة البدنية لدى ‫الأطفال، على رأسها عدم الشعور بالمرح أثناء ممارسة الرياضة وضعف الصحة ‫ونقص الطاقة وعدم الانضباط الذاتي.

‫وخلص الباحثون إلى أن ممارسة الأطفال للرياضة مع أصدقائهم تساعدهم على ‫التغلب على تلك العقبات التي تحول دون المواظبة عليها، على نحو أكبر من ‫تشجيع أفراد الأسرة لهم أو مشاركتهم.

‫يُشار إلى أن المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية تعتبر ‫سلاحا فتاكا لمحاربة البدانة لدى الأطفال والمراهقين، التي تمهد ‫الطريق للإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية