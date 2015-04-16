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الاعلان عن اتفاقية لتزويد غزة بالطاقة الشمسية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:39 - 16 ابريل 2015
الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية
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وقعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية اتفاقية مشروع لتزويد قطاع غزة بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 30 ميجاواط، سيُنفذ خلال 6 شهور.

وأوضح الطاقة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن المشروع سيبدأ في منطقة المحررات جنوب القطاع، وسيتم توريد المعدات والأدوات الخاصة به خلال 3 أشهر، وتنفيذ خلال 6 أشهر أخرى.

وأكدت أن المشروع هو الأكبر والأول من نوعه في قطاع غزة، والذي سيدعم تزويد الأحمال بالكهرباء والتخفيف من الأزمة الحالية وخدمة الجمهور.

وأشارت إلى أنه سيساهم في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في القطاع، حسب سياسات سلطة الطاقة.

ودعت سلطة الطاقة الجهات المسؤولة بتذليل كافة العقاب باتجاه تنفيذ المشروع وعدم تأخيره، آملةً توسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة في إطار إيجاد الحلول الدائمة لأزمة الكهرباء في غزة.

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