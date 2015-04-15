الأسير مروان البرغوثي وستة آخرون يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم 15 أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير مروان البرغوثي (56 عامًا) من قرية كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، الذي اختطف من مدينة رام الله على أيدي القوات الصهيونية عام 2002 وبرفقته أحد مساعديه أحمد البرغوثي، وحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40عامًا.

وكان الأسير البرغوثي تعرض إلى أكثر من محاولة اغتيال على أيدي القوات الصهيونية ونجا منها, حيث حملت قوات الاحتلال البرغوثي المسئولية عن مجموعات في كتائب شهداء الأقصى في الضفة و التي قامت بتنفيذ عمليات استشهادية ضد الاحتلال و مستوطنيه.

ترأس القائد المناضل القائمة الموحدة لحركة فتح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، في التاسع من أيار ،2006 كما وقع البرغوثي نيابة عن حركة فتح « وثيقة الوفاق الوطني » الصادرة عن القادة الأسرى لمختلف الفصائل في سجون الاحتلال وقد تبنت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الوثيقة باعتبارها أساسًا لمؤتمر الوفاق الوطني، وقد قادت هذه الوثيقة إلى اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس وتشكيل أول حكومة وحدة وطنية في تاريخ السلطة الفلسطينية في شباط/ فبراير 2010.

والأسير كميل سعيد حسن حنيش (40 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير شادي فيصل عطا موسى (39 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد ياسين احمد خميس من رام الله المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير أمين إبراهيم مسلم العماوي (44 عامًا) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى سبعة أعوام في السجون الصهيونية.

والأسير ناصر الدين صبحي عيسى أبو خضير (54 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن خمسة أعوام ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى أربعة أعوام في السجون.

والأسير أدهم منيف سالم أبو عواد (23 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن خمسة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ثلاثة أعوام في السجون.