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تعرض للقصف خلال الحرب: انهيار منزل عائلة أبو زعيتر في دير البلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:28 - 14 ابريل 2015
منزل مدمر منزل مدمر
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تعرض منزل الشهيد عبد العزيز أبو زعيتر في حي بشارة بمدينة غزة وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، للانهيار الكامل، الذي كان قد تعرض للقصف خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

وحسب شهود عيان لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، فالمنزل الذي تعرض للقصف خلال الحرب ولم تتم إزالة ركامه بعد، انهار بالكامل، في حين أنقذت العناية الإلهية قاطني المنزل، الذين تواجدوا في الجامعات والمدارس، كما تعرض تهدم جزء من منزل مجاور له للهدم.

وأضافت الشهود، أن أجهزة الشرطة والدفاع المدني هرعت للمكان، فيما لم تؤكد وجود أي إصابات جراء انهيار المنزل.

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