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من قبل الجانب المصري

الدردساوي: قطع كهرباء رفح منذ 5 أيام ولعدة ساعات لأعمال صيانة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:53 - 14 ابريل 2015
تقارير
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قال  جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء, ان الجانب المصري يقطع التيار الكهرباء عن مدينة رفح منذ 5 أيام وبشكل يومي لعدة ساعات قد تصل لأكثر من 5 ساعات في اليوم , لأعمال صيانة.

وبين الدردساوي ل« فلسطين اليوم » ان الشركة المصرية المسؤولة عن توليد الكهرباء لرفح تبلغنا عن انقطاع التيار الكهربائي في نفس اليوم , بسبب أعمال الصيانة, مشيراً الى ان الكمية التي يتم ضخها عبر الجانب المصري لرفح تبلغ  32 ميجا وات .

وأشار الدردساوي الى انه يتم تعويض رفح جزئيا من كهرباء غزة , وانه في حال حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي برفح يعطي أريحيه اكثر في جدول توزيع الكهرباء ال8 ساعات المعمول به حاليا .

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