الدردساوي: قطع كهرباء رفح منذ 5 أيام ولعدة ساعات لأعمال صيانة

قال جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء, ان الجانب المصري يقطع التيار الكهرباء عن مدينة رفح منذ 5 أيام وبشكل يومي لعدة ساعات قد تصل لأكثر من 5 ساعات في اليوم , لأعمال صيانة.

وبين الدردساوي ل« فلسطين اليوم » ان الشركة المصرية المسؤولة عن توليد الكهرباء لرفح تبلغنا عن انقطاع التيار الكهربائي في نفس اليوم , بسبب أعمال الصيانة, مشيراً الى ان الكمية التي يتم ضخها عبر الجانب المصري لرفح تبلغ 32 ميجا وات .

وأشار الدردساوي الى انه يتم تعويض رفح جزئيا من كهرباء غزة , وانه في حال حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي برفح يعطي أريحيه اكثر في جدول توزيع الكهرباء ال8 ساعات المعمول به حاليا .