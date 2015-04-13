الشتاء يرفض الرحيل..ما الجديد ؟

أفاد الراصد الجوي لموقع « طقس الوطن » ليث العلامي بأن درجات الحرارة سترتفع غداً الثلاثاء قليلاً مع بقائها دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية ويكون الطقس غائما جزئياً ومائل للبرودة النسبية وخاصة فوق الجبال.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل ، ويكون الجو معتدل بوجه عام ، ويتوقع هبوب رياح شمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار على فترات وخاصة في جنوب البلاد، وخلال ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة اقتراب كتلة هوائية بارده نسبيا واقترانها بنشاط لمنخفض البحر الأحمر ؛ وتهطل زخات محلية من المطر ولا سيما في الاجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.

ومع يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة قليلاً ويكون الطقس غائم وتهطل زخات محلية من المطر فوق بعض المناطق قد تكون رعدية احيانا خلال ساعات الفجر والصباح ، وتدريجيا في ساعات ما بعد الظهيرة تستقر الاجواء تدرجيا.

يوم الجمعة لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس غالبا مشمس مع ظهور كميات قليلة من السحب ولطيف في مختلف انحاء البلاد.

ويتوقع بأن تستمر درجات الحرارة بالإرتفاع التدريجي خلال بداية الاسبوع المقبل بمشيئة الله