أبو حسنة يرُدّ على محرومي « بدل الإيجار »

شدد الناطق باسم الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة أن الأونروا لن تمنح « بدل إيجار » لأي متضررٍ لم يقدّم عقد إيجارٍ صحيح.



واستهجن خلال حديثه لوسائل اعلامية « تزوير بعض المواطنين لعقود الإيجار، من أجل الحصول على أموال، وهم يسكنون في بيوتِهم أو في شقق أخرى سواء كانتْ مِلكاً أو ملكاً لذويهم، واصفاً أفعال المزورين بالضلال والخداع ».



وأثارت قضية حرمان الأونروا بعض المتضررين من « بدل إيجار » سخطاً لدى المواطنين الفلسطينيين، الذين تقدموا بشكاوى عبر وسائل الإعلام المحليّة، للدفاع عن أنفسهم، مطالبين بعودة الوكالة لدفع ثمن الإيجار مرة أخرى.



وبيّن أن الأونروا دفعت أموالاً لمتضررين « بدل إيجار » ولكنهم لم يستأجروا وسكنوا شققهم أو شقق أخرى، موضحاً أنهم لا يستحقون « بدل إيجار » مستقبلاً.



وتمر وكالة الغوث بأزمة ماليّة، جعلها عاجزة في الفترة الحالية من دفع « بدل إيجار » لمن يستحقون، وأنها ستدفع حال توفرها، إلا أنها أوقفته نهائياً عن بعض المتضررين – غير المستحقين – حسب وصفها.



وأوضح أن الأونروا تنفذ عملية « غربلة » للمواطنين المتضررين، وتقيّم من يستحق بدل الإيجار من عدمه، لافتاً إلى أن الأونروا هي مؤسسة إغاثة وليست شركة تأمين كما يعتقد البعض.



وتعيش آلاف الأسر الغزيّة معاناة صعبة، بعد تدمير بيوتهم وتشريدهم في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، منتظرين أن تتحرك عجلة الإعمار بشكل أسرع نحو الأمام.