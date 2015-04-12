أكثر من (70) ألف شرطي لتأمين الانتخابات السودانية

دفعت وزارة الداخلية السودانية وبالتنسيق مع المفوضية القومية للانتخابات ولجانها العليا بالولايات، بأكثر من (70) ألفا من الضباط وضباط الصف والجنود الذين تم تدريبهم نوعيا لتأمين الانتخابات.



ونقلت الإذاعة السودانية اليوم الأحد (12-4) عن وزير الداخلية الفريق الركن عصمت عبد الرحمن، تأكيده أن تأمين العملية الانتخابية ضرورة أملاها الدستور والقانون، وتمكين للمواطن من ممارسة حقه الدستوري لاختيار قيادته.



وكانت الحملة الانتخابية قد انتهت الجمعة (10-4)، ودخلت السودان منذ يوم أمس السبت في صمت انتخابي على أن تبدأ الانتخابات التشريعية والرئاسية غدا الاثنين في مختلف ربوع السودان.



يذكر أن بعض أطراف المعارضة، قد هددت بأنها ستعمل باتجاه إطلاق مظاهرات تحت شعار « ارحل »، كما أن الترويكا الأوروبية كانت قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن أسفها عن تعثر الحوار الوطني في أديس أبابا، وأشارت إلى أن الظروف غير مهيأة في السودان لإجراء انتخابات شفافة، وهو بيان رفضته الخارجية السودانية بشدة.