أداء متباين للأسواق الخليجية ودبي ترتفع

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد متأثرة بمجموعة من النتائج وأخبار الشركات لكن دبي ارتفعت بقيادة الأسهم العقارية.

كان خام برنت ارتفع 2.3 بالمئة يوم الجمعة وزاد 5.3 بالمئة على مدار الأسبوع بفعل انحسار التوقعات بأن يفضي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى عودة سريعة لنفط إيران إلى السوق. وفي غضون ذلك اختبرت أسواق الأسهم العالمية مستويات قياسية مرتفعة بفعل الآمال في مزيد من التحفيز من بنوك مركزية رئيسية.

وساعد ذلك السوق السعودية لترتفع يوم الاحد لكن المؤشر العام تخلى عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة فقط.

وجاء الدعم الرئيسي من سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي قفز اثنين بالمئة في آخر أيام تداوله بتوزيعات 2014.

وواصل سهم بحري مكاسبه وقفز اثنين بالمئة بعد أن صعد 9.8 بالمئة في الجلسة السابقة إثر ارتفاع أرباح الربع الأول من العام لأكثر من مثليها.

وارتفعت معظم أسهم شركات الاسمنت بعد أن نشر موقع أرقام تقريرا عن سوق الاسمنت بالمملكة يظهر زيادة عشرة بالمئة في إجمالي مبيعات الربع الأول. وقفز سهم اسمنت نجران ثلاثة بالمئة حيث قال التقرير إن المبيعات الفصلية للشركة زادت 79 بالمئة.

وارتفع سهم اسمنت القصيم 1.8 بالمئة إلى 91.75 ريال بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2.3 بالمئة.

لكن بعض تقارير النتائج جاءت مخيبة لتوقعات المستثمرين. وتراجع سهم البنك السعودي للاستثمار اثنين بالمئة بعد أن نمت أرباح الربع الأول 8.7 بالمئة. وحقق البنك 366.7 مليون ريال (98 مليون دولار) بينما كانت تقديرات المجموعة المالية هيرميس 386 مليون ريال.