ليبرمان يشترط القضاء على حماس للانضمام لحكومة نتنياهو

اتهم رئيس حزب « إسرائيل بيتنا » الوزير افيغدور ليبرمان صباح الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإتباع أسلوب المماطلة في المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومته.

وقال ليبرمان في سياق مقابلة إذاعية نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة: « ربما يفعل ذلك من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية »، مؤكدًا أن حزبه لن يكون شريكًا في مثل هذه الحكومة.

وأشار إلى أن « المفاوضات الائتلافية لم تتناول حتى الآن مسألة توزيع الحقائب الوزارية »، مبينًا أنه لا يشترط انضمامه الى الحكومة بالحصول على حقيبة معينة.

واوضح ليبرمان أن « الخطوط العريضة للحكومة ستحسم مسالة انضمام إسرائيل بيتنا للحكومة من بينها القضاء على حكم حماس في غزة والغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المنتوجات الاستهلاكية الأساسية ».

وستستأنف المفاوضات الائتلافية اليوم بين ممثلي حزبي الليكود و« يهادوت هتوراه ».