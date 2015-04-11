الطقس خلال الاسبوع.. راصد جوي: المنخفض يستمر حتى الأربعاء

توقع مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية م. يوسف أبو أسعد استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حتى مساء يوم الأربعاء القادم، وأن تكون درجات الحرارة خلال الأيام القادمة أدنى من معدلها السنوي.

وأوضح أبو سعد لـ« فلسطين اليوم » أن المنخفض سيتخلله سقوط أمطار متفاوتة الكثافة على مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة، وأن الأمطار ستكون مصحوبة بعواصف رعدية شديدة ورياح غربية إلى جنوبية نشطة السرعة، ويكون البحر هائج الأمواج بفعل الرياح الشديدة.

وفي توقعاته ليوم الأحد المقبل أشار أنه من المحتمل ان يكون الطقس مماثل ليوم السبت، حيث تكون الأجواء غائمة وباردة وماطرة على فتراتٍ متفاوتة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بمعدل 10ْ درجات مئوية، وستكون الرياح غربية إلى جنوبية نشطة السرعة.

اما يوم الاثنين المقبل، يستمر الانخفاض على درجة الحرارة وتكون الأجواء غائمة وباردة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 6-7درجات مئوية.

وتبقى فرصة سقوط أمطار متفرقة قائمة على المناطق المختلفة خلال ساعات النهار والرياح غربية إلى جنوبية وجنوبية إلي غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء والأربعاء، توقع أبو اسعد ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة، وان تكون الأجواء غائمة جزئيا، ومع ذلك تبقى أدنى من معدلها السنوي بقليل، وتكون الرياح شمالية إلى غربية .

وأوضح أبو أسعد أن هذا المنخفض لن يكون الأخير على المنطقة، مشيراً إلى احتمالية أن تكون هناك منخفضات خماسينية قادمة، تصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

والله أعلى واعلم