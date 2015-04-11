بيت لاهيا يستعيد وصافة الدوري .. والقادسية يقلب الطاولة على الحوانين

استعاد بيت لاهيا وصافة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه الغالي والثمين على مضيفه جمعية الصلاح ينتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم السبت على ملعب النصيرات بالمنطقة الوسطى، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل الهدف الوحيد لـ« بيت لاهيا » اللاعب إبراهيم عليان في الدقيقة (80) من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع بيت لاهيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الصلاح عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير متفوقا على أهلي النصيرات بفارق الأهداف.

أدار المباراة يوسف سمعان للساحة ، وساعده على الخطوط محمود الصواف وأحمد شبير ، ومحمد أبو شهلا رابعاً.

القادسية – بيت حانون الأهلي (2-1)

وقلب القادسية تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1) على بيت حانون الأهلي، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وتقدم « الحوانين » في النتيجة عن طريق اللاعب محمود الشنباري في الدقيقة (26)، ورد علي « القادسية » بهدفين عن طريق اللاعبين تامر عرام في الدقيقة (70) ومعتز القططي في الدقيقة (93).

بهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، وبقي رصيد الحوانين عند 17 نقطة في المركز التاسع.

أدر المباراة تحكيميا خالد ابو الخير للساحة, وساعده على الخطوط محمد الغول وأمجد لقاء، وعارف الجمل رابعاً.