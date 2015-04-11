أسرى الجهاد يحذرون إدارة الاحتلال من الاستمرار بالمماطلة في علاج الأسرى المرضى

نعت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسـلامي في السجون الإسرائيلية الأسير المحرر الشهيد جعفر إبراهيم عوض, والذي ارتقى بعد صراع طويل مع المرض والذي أصابه أثناء اعتقاله في سجن الرملة.

وأضافت الهيئة في بيان وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه أن الشهيد جعفر « سجن ظلماً وقتل ظلماً على أيدي الجزارين في مسالخ سجن الرملة ومستشفى برزلاي، وبعد رحلة المرض تم الإفراج عنه لكي يتهرب السجان الظالم من مسؤولية قتله، ولكي تكتمل الجريمة قبضوا ثمن الجرعة المميتة (40) ألف شيكل ».

وحملت الهيئة إدارة السجون الصهيونية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، محذرة الإدارة من الاستمرار بالمماطلة في علاج الأسرى المرضى وهم: معتصم رداد، يسري المصري، إياس الرفاعي، إياد أبو ناصر وبقية الأسرى المرضى.

ودعت جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي وجماهير الشعب الفلسطيني بضرورة التحرك الفوري للإفراج عن جميع الأسرى المرضى الذين ينتظرون الموت، وغير المرضى الذين يتربص بهم مرض قاتل.

يذكر أن الشهيد عوض، اعتقل في نوفمبر عام 2013، وأفرج عنه قبل عدة أشهر بعد تردي وضعه الصحي حيث إصيب بالتهاب رئوي حاد داخل سجون الاحتلال.

وكان قد تعرض للاعتقال في مرة سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن ثلاث سنوات في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين, واستشهد بعد تردي وضعه الصحي بعد 3 شهور من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.