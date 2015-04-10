الجهاد تنعي الشهيد عوض وتدعو شعبنا لمواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه

نعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة الشهيد زياد عوض الذي استشهد أثناء تشيع جثمان ابن عمه الشهيد جعفر في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

ودعا مصدر قيادي في حركة الجهاد بالضفة المحتلة: " جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة للدفاع عن أنفسهم وأسرهم وأرضهم ومواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يملكون من قوة.

ووجه القيادي بالحركة التحية لكافة الأبطال من أبناء شعبنا الشباب الذين واجهوا قوات الاحتلال عقب جنازة تشييع الشهيد المجاهد جعفر عوض.

وكان الآلاف من المواطنين شيعوا جثمان الشهيد جعفر في مقبرة بيت أمر بالخليل ما دفع قوات الاحتلال للتمركز على مدخل البلدة بشكل مكثف جداً الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمواطنين أدت لاستشهاد زياد عوض ابن عم الشهيد جعفر وإصابة العشرات بينها خطيرة.