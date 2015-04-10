الظاظا لمراسلنا: تعويض الموظفين بأراض حكومية وتشكيل لجنة لادارة القطاع لا رصيد لهما في الواقع

أكد المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن ما نشر عبر وسائل الإعلام المحلية، بأن هناك توجه لتعويض موظفي قطاع غزة بأراض حكومية بدلاً من المستحقات المالية المستحقة لهم على الحكومة، لا رصيد لها من الواقع.

وبشأن، الاتصالات التي تجريها حركة حماس مع الفصائل لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في ظل تنصل حكومة الوفاق الوطني من مسؤولياتها، أكد الظاظا لمراسل « فلسطين اليوم » صباح اليوم الجمعة، أن هذه أخبار ليس لها رصيد من الواقع الآن. موضحاً أنه كقيادي في حركة حماس لم يسمع ويعلم بمثل هذه الأخبار.

وكانت صحيفة القدس المحلية قد قالت في عددها الصادر صباح اليوم، أن مصادر مختلفة في حركة حماس أكدت لها عن وجود اتصالات لبحث تشكيل لجنة عليا لإدارة شئون قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ألمح في لقاء خاص لإعلاميين من الحركة مساء أمس الخميس في منزله لإمكانية تشكيل اللجنة مجددا بمشاركة الفصائل بعد تهرب حكومة الوفاق من مسؤولياتها.

وذكرت المصادر أن فصائل اليسار مصممة على رفضها للمشاركة في تشكيل اللجنة، مشيرةً إلى أن فصائل أخرى قد توافق على المشاركة لكن الموضوع لا زال طور المشاورات ولن يتخذ فيه قرارا نهائيا.