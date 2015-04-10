تقديم مشروع خليجي بشأن اليمن لمجلس الأمن

قالت مصادر دبلوماسية إن مشروع قرار خليجيا بشأن اليمن، تم تقديمه لمجلس الأمن، الخميس، تمهيدا للتصويت عليه.

وأفاد مراسل « سكاي نيوز عربية » أنه لا موعد محددا بعد للتصويت على مشروع القرار، وإن كانت التقديرات تشير إلى أنه قد يتم التصويت عليه الجمعة أو السبت.

ومن المتوقع أن يواجه المشروع اعتراضات روسية، لأنه يسعى لفرض حظر توريد الأسلحة لجماعة الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن أخرى، رغم حملة عسكرية جوية بقيادة السعودية بدأت ضدها منذ نحو أسبوعين.

وقال دبلوماسيون إن روسيا أشارت خلال مفاوضات، إلى أن حظر السلاح يجب أن يشمل أيضا القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأنهى الأردن العضو بمجلس الأمن ودول خليجية مسودة القرار الخميس.

ويطالب مشروع القرار بتجميد الأصول التي تخص نجل الرئيس اليمني السابق أحمد صالح، الرئيس السابق للحرس الجمهوري، وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، وفرض حظر على سفرهما.

وكان مجلس الأمن أدرج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من كبار زعماء الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، على القائمة السوداء في نوفمبر.

وتشارك دول الخليج باستثناء سلطنة عمان، في الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، إلى جانب دول أخرى منها مصر والسودان والأردن وباكستان.